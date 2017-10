Star Wars: Han Solo - Regisseur Ron Howard enthüllt den offiziellen Titel des Films

Die Dreharbeiten zum Han-Solo-Film als Spin-off aus dem Star Wars Universum sind in diesen Tagen nach gut neun Monaten erfolgreich zu Ende gegangen.

Regisseur Ron Howard bedankt sich in einer Videobotschaft via Twitter nicht nur bei der gesamten Crew. Für die Fans hat er auch eine Überraschung parat und enthüllt den offiziellen Titel des Films: Solo - A Star Wars Story.

Hey #Twitterville we just wrapped production so here's a special message #StarWars pic.twitter.com/8QJqN5BGxr