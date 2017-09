Im Juni dieses Jahres hat Valve Steam Direct gestartet und damit einen wahren Release-Boom ausgelöst. Nach nur kurzer Zeit haben zahlreiche Entwickler über 1.000 Spiele auf der Plattform veröffentlicht. Wenn das in diesem Tempo weitergeht, könnte 2017 das Jahr mit den meisten Spiele-Releases auf Steam werden.

Mit Steam Direct hat Valve Steam Greenlight abgelöst und den Entwicklern ermöglicht, ihre Spiele auch ohne das grüne Licht seitens der Community zu veröffentlichen. Die einzige Bedingung für einen Release auf Steam ist eine Gebühr von 100 Euro pro Spiel.

Der Analyst Daniel Ahmad hat die Entwicklung der Spiele-Veröffentlichungen pro Jahr auf Steam untersucht und kam zu dem Ergebnis, dass bereits jetzt mehr Spiele auf Steam erschienen sind, als in den Jahren 2006 bis 2014 zusammen.

In der folgenden Grafik hat er diese Entwicklung veranschaulicht:

Updated the number of Steam games released per year chart.



2017 already higher than 2015. Over 1,300 new games since Steam Direct launched pic.twitter.com/KySFREY44w