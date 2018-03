Steam Sale - Dutzende Hardcore-Strategiespiele zur Zeit runtergesetzt

Unser Hardcore-Stratege Alex Beck springt gerade freudig im Kreis, denn im Rahmen des aktuellen Steam Sale sind haufenweise Spiele des eher unbekannten Publishers Slitherine enorm reduziert. Und um jede Verwirrung aus der Welt zu schaffen: Slitherine steht für Hardcore-RTS.

Spiele wie Panzer Corps, Gary Grigsby's War in the East, Drive on Moscow oder Battle of the Bulge bringen bisweilen selbst Echtzeitstrategie-Enthusiasten zum Schwitzen - aber wer nach langer Einarbeitung irgendwann auf dem Schlachtfeld dominiert, kann sich zu den Besten der Besten im Hobby-Feldherren-Segment zählen.

Einige dieser Titel spielen sich dabei wie rundenbasierte Brettspiele, andere nähern sich der klassischen Echtzeitstrategie eher an - aber alle Spiele teilen sich die Gemeinsamkeit, dass sie die strategische Komplexität historischer Gefechte so ausführlich wie möglich repräsentieren wollen.

Das muss nicht immer mit einem brutalen Schwierigkeitsgrad einhergehen, aber trotzdem sollte man sich auf eine lange Lernkurve einstellen, wenn man mit der Art Spiel ansonsten wenig am Hut hat.

Welche Angebote lohnen sich?

Die Midweek Madness läuft noch bis heute Abend um 19 Uhr. Laut Alex Beck sollte man sich unbedingt Flashpoint Campaigns: Red Storm und Gary Grigsby's War in the East anschauen, weil diese Strategie-Brocken normalerweise recht teuer sind (45 Euro und 74 Euro), aktuell aber für 13 Euro beziehungsweise 20 Euro geschossen werden können. Auch Decisive Campaigns: The Blitzkrieg (9 Euro) und Case Blue (9 Euro) könne man sich guten Gewissens anschauen, ebenso Afghanistan '11 (18 Euro) und Panzer Corps (2 Euro).

Die komplette Übersicht findet ihr auf Steam. Wer eine ausführlichere Einführung in die Welt der Hardcore-Strategie sucht, findet unterhalb dieses Absatzes ein Empfehlungsvideo von Alex Beck zum Summer Sale des vergangenen Jahres. Auch wenn der Sommer angesichts der aktuellen Temperaturen Äonen entfernt scheint, gelten Alex' Erläuterungen zu den einzelnen Spielen natürlich nach wie vor:

Und dann gibt's auch noch einige Spezialvideos zu einzelnen Spielen sowie einen ausführlichen Plus-Talk darüber, was die Faszination von Hardcore-Strategie ausmacht: