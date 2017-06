Steep: Road to the Olymics - Erweiterung mit Olympia-Lizenz für Wintersport-Simulation

Die Wintersport-Simulation Steep bekommt ihr nächste große Erweiterung. Im Rahmen der E3-Präsentation stellt Ubisoft eine Kooperation mit den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang in Südkorea vor. Die virtuellen Schneelandschaften werden um Sportwettkämpfe wie Downhill, Slalom und Co. erweitert.

Mehr zum Spiel in unserem Test: Steep - Der Berg ruft!

Die Olympia-Erweiterung erscheint am 5. Dezember 2017 für PC, Xbox One und PlayStation 4.