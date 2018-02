Sunless Skies befindet sich aktuell im Early Access. Der fertige Release des offiziellen Nachfolgers zum Indie-Geheimtipp Sunless Sea wurde nun allerdings verschoben. Zusätzlich musste Entwickler Failbetter vier seiner 16 Mitarbeiter entlassen. In einem Blog-Post verspricht das Studio aber, dass man den Titel auf jeden Fall fertigstellen wird.

"Wir sind uns bewusst, dass wir wie alle Indie-Studios klein und verwundbar sind. Wir sind entschlossen, das Studio offen zu lassen und Spiele zu entwickeln. Wir sind in keiner Gefahr, Sunless Skies nicht zu veröffentlichen und waren es auch nie. Die Entscheidungen, die wir über die letzten Monate getroffen haben, werden uns in die Lage versetzen, nach Sunless Skies noch mehr Spiele zu entwickeln und auch in den folgenden Jahren präsent zu bleiben."