Nintendo wird zusammen mit Illumination Entertainment einen Super-Mario-Kinofilm herausbringen. Illumination ist besonders für ihre Animationsfilme Ich - Einfach unverbesserlich, Minions, Pets und Sing bekannt. Das Wall Street Journal berichtete bereits im November letzten Jahres über den Deal, Nintendo bestätigte die Berichte nun offiziell.

Bisher weiß man über den Film nur, dass Mario-Erfinder und Entwicklerlegende Shigeru Miyamoto und Chris Meledandri, CEO von Illumination, als Produzenten an Bord sind. Details zur Story oder mögliche Synchronsprecher wie Mario-Stimme Charles Martinet sind noch unter Verschluss.

Nintendo and Illumination are partnering on a movie starring Mario, co-produced by Shigeru Miyamoto and Chris Meledandri! pic.twitter.com/wVRPLIzcGJ