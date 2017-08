Tacoma - Herumstehen reicht, um das Adventure durchzuspielen

Fullbright wagt sich nach seinem Adventure-Hit Gone Home mit Tacoma in den Weltraum: Wir erkunden eine verlassene Raumstation und lernen so nach und nach mehr über die Crew und ihre Geschichte. Oder wir lassen es bleiben und stehen nur rum, das Spiel durchspielen können wir trotzdem.

Genauer gesagt in dreimal drei Stunden, wie Writer und Designer Steve Gaynor auf Twitter bestätigt.

3 hours. And yes you can complete the game this way. https://t.co/TSyzgTTUoC