The Division - Feiert zweijähriges Bestehen, 20 Millionen Spieler

Der MMO-Shooter The Division ist auch nach zwei Jahren nicht tot. Im Gegenteil: Ubisoft freut sich über mehr als 20 Millionen Menschen, die den Titel bislang gespielt haben und feiert das Ereignis gebührend.

Deshalb startet der Publisher ein einmonatiges Ingame-Event mit Belohnungen für die Spieler. Das sogenannte Global-Event gehört zu den Live-Features von The Division und modifiziert vom 1. bis zum 29. März wie das Spiel gespielt wird. Hinzu kommen besonders attraktive kosmetische und Gameplay-Belohnungen für die Teilnehmer.

Das Event teilt sich in vier Abschnitte ein, die jeweils ein paar Tage dauern: Ausbruch, Überfall, Angriff und Hinterhalt. Versprochen wird eine "geheime Ausrüstung". Man kann sich außerdem einen kostenlosen Schnupfen-Emote abholen.

Mehr Spieler als Schweden

Ein weiteres Diagramm feiert die Erfolge der Marke, wie die großen Spielerzahlen:

Unterlegt werden die Informationen mit interessanten Fakten - zum Beispiel, dass Schweden nur halb so viele Einwohner hat, wie es weltweit Division-Spieler gibt. Zudem würden die Spieler im Schnitt drei Stunden täglich im virtuellen New York verbringen. 500.000 Spieler hätten dafür über 400 Stunden in den Shooter investiert.

Schon im Januar berichteten wir, dass The Division über so viele Spieler wie seit einem Jahr nicht mehr verfügt. Seit dem Launch 2016 hatte Ubisoft die Spieler mit zahlreichen Erweiterungen und Updates bei der Stange gehalten. Auch ein Nachfolger soll schon im Gespräch sein.