The Witcher 3 - Entwickler veröffentlichen Schallplatte

Wer in seinem Heim immer noch (oder wieder) einen Schallplattenspieler sein eigenen nennt, sollte herhören: Die Entwickler von The Witcher 3 haben eine Vinyl-Ausgabe des Original Soundtracks angekündigt.

Die Version bietet zwei Schallplatten mit Musik aus The Wichter 3: Wild Hunt ohne die beiden Erweiterungen. Die Tonträger kommen in einer schicken Hülle und kosten 29,99 US-Dollar. Sie sind ab kommenden Freitag, dem 2. Juni 2017, im Shop ThinkGeek.com erhältlich.

Together with @SPACELAB9 we are happy to announce the “ORIGINAL GAME SCORE” double LP!



Available on June 2nd: https://t.co/GEVnN7HkP9! pic.twitter.com/RzpGOoZLv4