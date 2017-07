The Wolf Among Us - Synchronsprecher von Bigby deutet möglichen Nachfolger an

Vom 20. bis zum 23. Juli 2017 findet in den USA die »2017 Comic-Con International: San Diego« statt. Eine beliebte Veranstaltung für den Spiele-Entwickler Telltale Games, um neue Titel und Serien ihrer Adventure-Reihe anzukündigen. Fans hoffen aufgrund eines aktuellen Tweets nun auf eine Fortsetzung zum Comic-Adventure The Wolf Among Us, das 2013 erschien.

Dass ein neues Spiel, bzw. Neuigkeiten verkündet werden und der Entwickler vor Ort sein wird, steht fest. In einem Tweet teasern die Macher an, dass es ein »Summer 2017 Update« geben wird:

Soweit lässt sich aus dem Tweet wenig mehr herauslesen, doch ein Blick in die Retweets lohnt sich in diesem Fall (via vg247). Denn die Ankündigung wurde nicht nur von Fans und Mitarbeitern geteilt, sondern auch vom Schauspieler und Synchronsprecher Adam Harrington. Er spielt in der ersten Season der Comic-Umsetzung von The Wolf Among Us die Hauptrolle Bigby.

Eine Ankündigung der lang erwarteten Fortsetzung auf der San Diego ComicCon scheint uns jedoch tatsächlich sehr wahrscheinlich, schließlich basiert die Staffel auf der Comicbuch-Reihe Fables und die ComicCon das ideale Umfeld für diese Bekanntmachung.

Natürlich handelt es sich hierbei lediglich um reine Spekulation und vielleicht arbeitet Harrington auch an einem völlig anderen Spiel mit Telltale zusammen oder hat ohne jeglichen Hintergedanken auf den Retweet-Knopf gedrückt. Schon möglich - wir sind trotzdem voller Hoffnung, dass Season 2 endlich Realität wird. In wenigen Tagen wissen wir mehr.