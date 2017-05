In einem durchaus amüsanten Post (mittlerweile gelöscht, aber das Internet vergisst ja bekanntlich nicht) hat der Entwickler Freebird Games in der Steam-Beschreibung von Finding Paradise verkündet, dass das Spiel erneut verschoben wird. Dabei handelt es sich um den Nachfolger des gefeierten RPG-Maker-Adventures To The Moon.

Das zeigte im Herbst 2011 wie viel mit der kostengünstigen RPG-Maker-Engine so alles möglich ist und avancierte zum Geheimtipp, wenn es um gute Spielestorys geht. Finding Paradise soll nun auch erst im Herbst 2017 erscheinen und nicht wie angekündigt im Sommer. Ursprünglich war der Release sogar schon für Ende 2016/Anfang 2017 geplant.

Unser Test zum Vorgänger: To the Moon - Kleinod der großen Gefühle

Der Entwickler gibt an, dass er schlichtweg den Entwicklungsaufwand unterschätzt habe. Während er sich mit der Planung sehr stark an To The Moon orientiert habe, solle Finding Paradise einfach mehr zeitaufwendige Detailarbeit erfordern. Hinzu kamen nicht näher beschriebene, »persönliche Probleme«, die die Arbeit am Spiel noch mehr verzögert hätten. Trotzdem mache Finding Paradise gute Fortschritte - aktuell werde bereits am letzten Akt gearbeitet.

Als kleinen Trost gibt es aber immerhin ein neues Artwork zu bewundern - und eine gelungene Alternative, die die Zeit bis zum Release angenehm verkürzt: Die Komponistin von To The Moon hat nämlich erst kürzlich mit Rakuen ein eigenes Spiel veröffentlicht, dass To The Moon nicht nur im Geiste ähnelt.

Finding Paradise - Screenshots und Artworks ansehen