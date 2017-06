Total War: Warhammer - Neues Volk noch vor Teil 2 angekündigt

Mit Bretonnia ein schönes Gratis-Volk zum Abschluss releasen, alles nochmal in der Alte-Welt-Edition hübsch verpacken und dann weiter zum zweiten Teil - das schien der Plan für Total War: Warhammer zu sein. Aber Creative Assembly hat nun überraschend in einem Blog zur Zukunft von Total War angekündigt, dass sie mit dem ersten Teil der Warhammer-Serie doch noch nicht fertig sind: Sie haben noch zwei Gratis-DLCs und eine weitere Fraktion in petto.

Um welche es sich dabei handelt, wollen sie noch nicht verraten - nur, dass es nicht das von vielen Fans gewünschte nördliche Kislev wird. Das existiert aktuell zwar als Stadt, aber nicht als völlig eigene Armee. Das Zusatzvolk soll noch vor Total War: Warhammer 2 zusammen mit einem kleinen Patch und einem kostenlosen DLC erscheinen. Dieser soll nicht nur Besitzern des Hauptspiels, sondern auch DLC-Käufern neue Inhalte bescheren.

Ein weiterer Gratis-Inhalt trägt den Titel "Alter Freund" und wird zusammen mit einem Event im Spätsommer erscheinen. Die Entwicklung an Teil 2 läuft derweil eifrig weiter: Erst zuletzt verrieten die Entwickler neue Informationen zu den Neuerungen auf der Kampagnenkarte und Total War: Warhammer 2 wird auch bei den Strategie-Spielen der E3 dabei sein.

