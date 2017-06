Wolfenstein 2: The New Colossus - Releasetermin im Oktober 2017

Wie wir richtig vermutet haben, hat Bethesda auf der E3 2017 Wolfenstein 2 angekündigt. Der Nachfolger trägt den Untertitel »New Colossus« und wird am 25. Oktober 2017 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht.

Wir schlüpfen erneut in die Rolle von B.J. Blaskowicz, der den Widerstand gegen die Nazis anführt und versucht, einen Aufstand gegen die Unterdrücker anzuzetteln. Das führt uns diesmal nicht nur in die besetzten USA, sondern sorgt auch für ein Wiedersehen mit alten Bekannten wie der sadistischen Irene Engel.

Möglich ist das dank der alternativen Zeitlinie in den Wolfenstein-Spielen, in der die Nazis den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben und nun in den 60er-Jahren die ganze Welt mit ihren futuristischen Waffen und Mech-Robotern kontrollieren.

25 Jahre Wolfenstein 3D: Der Shooter-Großvater, der zur Hakenkreuz-Problematik führte

Die Gerüchteküche brodelte

Erstmals wurde eine mögliche Fortsetzung im September 2015 in den Raum geworfen, anschließend häuften sich die Hinweise:

Schon bei der letzten E3 tauchte in der Bethesda-Präsentation die mysteriöse Bezeichnung »New Colossus« in einem Bild auf, die die Spieler korrekt als einen Hinweis auf ein neues Wolfenstein interpretierten. Anschließend folgten ein Leak durch einen Synchronsprecher und eine Andeutung in einem Video, in der sich Bethesdas Marketing-Chef offenbar verplapperte.

