Wolfenstein 3 - Entwickler betrachten Shooter-Reihe als Trilogie

Zu den großen Neuankündigungen der E3 2017 gehörte Wolfenstein 2: The New Colossus. Der neueste Teil der Shooter-Reihe von Machinegames wird aber vielleicht nicht der letzte sein: Creative Director Jens Matthies deutete im Rahmen der Messe bereits einen möglichen Nachfolger an.

Angesprochen auf Mecha-Hitler, den Endgegner aus den Wolfenstein-Spielen der frühen 90er-Jahre, antwortete Matthies im E3-Livestream von Giant Bomb: »Wir haben uns Wolfenstein immer als Trilogie vorgestellt. Falls wir einen dritten Teil machen können, dann gibt es kein Zurück mehr, sobald Mecha-Hitler auftaucht«.

Wolfenstein: The New Order im Test: So gut war der Vorgänger von 2014

Matthies deutet damit an, dass die Story mit diesem Endboss ihr zwangsläufiges Ende finden würde. Wolfenstein spielt – in der internationalen Version – in einer fiktiven Zeitlinie, in der Nazi-Deutschland den Zweiten Weltkrieg gewonnen und die Weltherrschaft an sich gerissen hat. Die deutsche Fassung spricht dagegen lediglich vom "Regime" und verzichtet auf verfassungsfeindliche Symbole. Entsprechend würde dann wohl der Diktator des Regimes als Endboss im Mech sitzen.

Ein Wolfenstein 3 ist damit allerdings keineswegs angekündigt. Die Entscheidung über einen dritten Teil liegt bei Publisher bei Bethesda, wo man sicher erst mal die Verkaufszahlen von The New Colossus im Weihnachtsgeschäft 2017 abwartet, bevor man grünes Licht für einen weiteren Teil gibt.

Wolfenstein 2: The New Colossus erscheint am 27. Oktober 2017 und bietet erstmals eine mobile Einsatzbasis in Form eines U-Boots. Weitere Gameplay-Details gibt's in unserer Plus-Titelstory zu Wolfenstein 2 mit exklusivem Entwicklerbesuch.

Wolfenstein 2: The New Colossus - Screenshots ansehen