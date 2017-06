Wolfenstein 2: The New Colossus - Trailer: Neue Waffen, neue Gegner, mehr Gewalt

Dienstag, 20. Juni 2017 um 12:29

Im Video zu Wolfenstein 2: The New Colossus sprechen die Entwickler von Machine Games über die Neuerungen im Ego-Shooter und zeigen dazu Gameplay-Szenen. Dabei geht es vor allem um die neuen Waffen und Gegnertypen, mit denen es B.J. Blaskowicz diesmal zu tun hat.

Ein Feature, dass die Macher besonders hervorheben, ist das erweiterte Akimbo-System. Damit lassen sich diesmal sämtliche Waffen frei kombinierbar beidhändig führen, also z.B. Shotgun und Raketenwerfer parallel. Das sogenannte Laserkraftwerk ist eine Strahlenkanone, die Gegner einfach einäschert. Und das Dieselkraftwerk ist ein Granatwerfer, besonders effektiv gegen Gegnergruppen. Außerdem kommt als neue Nahkampfwaffe eine Axt zum Einsatz - mit entsprechend blutigen Takedown-Animationen.

Aber auch das Regime hat in The New Colossus aufgerüstet. Roboter, die an den Terminator erinnern, neue Kampfmechs und extrem flinke Supersoldaten mit Tarnvorrichtung gehören und den neuen Gegnertypen. Außerdem darf der Held diesmal einen Panzerhund mit eingebautem Flammenwerfer zweckentfremden und als Reittier benutzen.

Titelstory bei GameStar Plus: Alle Infos vom exklusiven Entwicklerbesuch zu Wolfenstein II

Wolfenstein: The New Colossus erscheint am 27. Oktober 2017 und ist auch in einer speziellen 60er-Jahre Collector's Edition erhältlich.