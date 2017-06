Wolfenstein 2: The New Colossus - Trailer: Amerika wehrt sich gegen die Regime-Besatzung

Mittwoch, 21. Juni 2017 um 11:59

Der Trailer zu Wolfenstein 2: The New Colossus erklärt die Story-Prämisse des Ego-Shooters, der direkt an den Vorgänger Wolfenstein: The New Order und die alternative Zeitlinie im Jahr 1961 anknüpft.

B.J. Blaskowicz kämpft diesmal in den besetzen USA gegen das verhasste Regime und setzt dabei erneut auf die Unterstützung von Widerstandskämpfern. Seine Agenda ist diesmal sogar noch persönlicher: Er erwartet Kinder, die er auf keinen Fall in einer vom Regime kontrollierten Welt aufwachsen sehen will.

In einem zweiten Trailer stellen die Entwickler das erweiterte Waffenarsenal und die neuen Gegnertypen vor.

Wolfenstein: The New Colossus erscheint am 27. Oktober 2017 für PC, PS4 und Xbox One. Wir haben als weltweit erstes Magazin Wolfenstein 2 direkt bei den Entwicklern in Schweden gespielt und berichten exklusiv in unserer Plus-Titelstory.