Warner hat mit seiner jüngsten Comic-Verfilmung Wonder Woman einen sensationellen Kinohit hingelegt. Der DC-Film mit Gal Gadot als Superheldin ist mit über 800 Mio. Dollar Kino-Einnahmen erfolgreicher als die bisherigen Kinofilme Batman v Superman, Suicide Squad und Man of Steel aus dem DC Extended Universe.

Unsere Filmkritik zum DC-Film Wonder Woman mit Gal Gadot

Jetzt hat Rotten Tomatoes seine Liste der besten Superhelden-Filme aktualisiert und setzt Wonder Woman mit unglaublichen 108,569 Prozent an guten Bewertungen (Adjusted Score) an die Spitze der bestbewerteten Comic-Verfilmungen.

Rotten Tomatoes Top 10 der Superhelden-Filme

Wonder Woman (2017) - Adjusted Score: 108.574% Logan (2017) - Adjusted Score: 107.976% The Dark Knight (2008) - Adjusted Score: 106.233% Spider-Man: Homecoming (2017) - Adjusted Score: 105.978% Thor 3: Ragnarok (2017) - Adjusted Score: 105.63% Marvel's The Avengers (2012) - Adjusted Score: 103.97% Iron Man (2008) - Adjusted Score: 103.912% Captain America 3: Civil War (2016) - Adjusted Score: 103.89% Pixars Die Unglaublichen (2004) - Adjusted Score: 103.393% Lego Batman Movie (2017) - Adjusted Score: 103.18%

Die Antwort von Wonder Woman-Regisseurin Patty Jenkins und Hauptdarstellerin Gal Gadot folgt via Twitter sofort. Die beiden zeigen sich äußerst erfreut über diese Nachricht, schließlich hat ihr Film sogar Christopher Nolans The Dark Knight geschlagen.

This is incredible!!! So grateful for working w/ such amazing ppl & for your amazing reviews ???? @RottenTomatoes https://t.co/diqJQab7zE — Gal Gadot (@GalGadot) November 7, 2017

Wonder Woman 2 & Justice League

Gemeinsam werden Jenkins und Gadot in Zukunft auch die angekündigte Fortsetzung Wonder Woman 2 zusammen drehen. Diesmal soll die Handlung in den 80er Jahren spielen. Ein Kinostarttermin ist für Ende 2019 geplant.

Fans der Superheldin dürfen sich schon in wenigen Tagen auf ein Wiedersehen in den Kinos freuen. Gemeinsam mit Batman, Flash, Cyborg und Aquaman legt sich Wonder Woman in der nächsten DC-Comic-Verfilmung Justice League mit dem Bösewicht Steppenwolf an. Deutscher Kinostart ist am 17. November.