Wonder Woman - DC-Film erfolgreicher als Batman v Superman und Suicide Squad

Die erfolgreiche neue DC-Comic-Verfilmung Wonder Woman schlägt einen Rekord nach dem anderen an den Kinokassen. Der Film von Patty Jenkins ist nicht nur der kommerziell erfolgreichste Film, den je eine Regisseurin gedreht hat.

Er setzt sich inzwischen auch in den USA an die Spitze der Filme aus dem DC Extended Universe und lässt mit bisher 346 Mio. Dollar Einspielergebnis allein in den US-Kinos die Vorgängerfilme Batman v Superman (330 Mio.), Suicide Squad (325 Mio.) und Man of Steel (291 Mio.) hinter sich.

Weltweit hat Gal Gadot als starke Amazone und neue Superheldin im DCEU bereits über 708 Mio. Dollar an den Kinokassen eingenommen. Ob sie auch hier Batman v Superman mit insgesamt 873 Mio. am Ende einholen wird, bleibt abzuwarten - nach schon vier Wochen Spielzeit ist es aber eher unwahrscheinlich.

Wonder Woman 2 in Arbeit?

Fans dürfen sich schon jetzt auf eine Fortsetzung mit Gal Gadot als Wonder Woman freuen: Regisseurin Patty Jenkins soll auch Wonder Woman 2 drehen. Laut ihrer eigenen Aussage könnte die Handlung in den USA spielen, schließlich sei es für Wonder Woman Zeit, nach Amerika zu kommen. Mehr wird aber zu diesem frühen Zeitpunkt noch nicht verraten. Auch stellt die Regisseurin noch einmal per Twitter klar, dass noch nichts entschieden sei. Doch das dürfte nur eine Frage der Zeit sein - bei diesem sensationellen Erfolg.

Justice League mit Batman, Wonder Woman & Co

Inzwischen geht es im Herbst mit dem DC-Film Justice League weiter. Am 17. November dürfen sich Fans auf ein Wiedersehen mit Batman, Wonder Woman und Co. freuen. Nach einem ersten Trailer lässt ein neuer Trailer aber noch auf sich warten.