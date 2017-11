X-Men - James Franco wird zum Multiple Man im Spin-off

20th Century Fox arbeitet an weiteren Spin-offs zur X-Men-Reihe: Nach Deadpool, Wolverine und den kommenden New Mutants kündigt das Studio nun die Comic-Verfilmung Multiple Man an.

Wer in der Titelrolle als Mutant auftreten wird, steht auch schon fest: James Franco wird zum Multiple Man darstellen, der sich mehrfach klonen kann.

James Franco wird neben der Titelrolle auch die Produktion des Films übernehmen, gemeinsam Simon Kinberg (X-Men-Reihe). Das Drehbuch wird Allan Heinberg (Wonder Woman) schreiben. Wer die Regie übernimmt, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Multiple Man in Comics und Film

In den Marvel Comics erschien der Mutant Multiple Man von Len Wein erstmals in einem Fantastic Four-Comic aus dem Jahr 1975 und trat später in den X-Men Comics auf. Mit dem bürgerlichen Namen James Madrox geboren hatte er die besondere Fähigkeit sich mehrfach zu klonen bereits seit der Geburt.

Im Film- und Fernsehen hatte der Multiple Man bereits mehrfach einen Auftritt. So etwa in X-Men: Der letzte Widerstand (2006), gespielt von Eric Dane. Auch in den Videospielen trat der Mutant des öfteren auf, wie etwa in X-Men: The Official Game.

Wann die Comic-Verfilmung Multiple Man in die Kinos kommt, steht noch nicht fest.

