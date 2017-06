Xbox One X - Microsoft kündigt Umtauschaktion gegen alte Xbox an

Bei der PS4 Pro sorgte die GameStop-Tauschaktion für einen kleinen Skandal, Microsoft will es trotzdem noch einmal versuchen. Die Idee klingt ja auch für den Kunden verlockend: Statt 499 Euro für eine neue Xbox One X zu zahlen, bringt man einfach die alte Xbox One mit und tauscht sie mit wenig Aufpreis gegen das neue Modell ein.

Mit der Aktion will man die Anschaffung der neuen Konsole für Xbox-Besitzer attraktiver machen und die hohe Preishürde senken. Wie genau die Umstauschaktion im Fall von Microsoft funktionieren wird, ist aber noch unklar.

Xbox One X: Alle Spiele und technischen Details (4K, Xbox One Enhanced, HDR)

Wann, wie, wo ist noch unklar

Boris Gojic und Maxi Gräff von Xbox Germany haben in einem Facebook-Live-Fragerunde zur neuen Xbox erklärt, dass man zwar so eine Aktion gemeinsam mit Partnern im Handel plane, aber es noch keine konkreten Details dazu gäbe. Man wolle alles so planen, dass es für die Spieler am einfachsten und die Händler besten abzuwickeln sei.

Überraschenderweise sind die Verkaufsprognosen von Microsoft für die Xbox One X sogar schlechter als für die Xbox One S - sie sei als High-End-Konsole genau wie der Elite-Controller nur für eine kleinere Gruppe von Spielern gedacht.