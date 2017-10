XCOM 2: War of the Chosen - Großes Herbst-Update erschienen

War of the Chosen ist das AddOn zum Alien-Strategiespiel XCOM 2, welches am 29. August auf den Markt kam. Jetzt ist ein großes Herbst-Update erschienen, das Fehler behebt und die Taktik und Strategie verbessert. Außerdem wird der Herausforderungsmodus mit neuen Statistiken, einem Leaderboard und weiteren Features ergänzt. Das Update ist momentan nur für die PC-Versionen des Spiels verfügbar. Mac, Linux, Xbox One and PlayStation 4 sollen bald folgen.

Hier eine Auflistung aller Neuerungen:

Auf Strategie-Ebene

Der Beta-Angriff wird jetzt auf XCOM-Soldaten angewendet, wenn das Tutorial aktiv ist

Wissenschaftler und Ingenieure können nicht mehr eingesetzt werden, während sie verdeckte Aktionen ausführen

Fehler behoben, durch den Soldaten-Beförderungsfähigkeiten des Basisspiels im Trainingszentrum nicht kostenlos waren, wenn man zuerst eine klassenübergreifende Fähigkeit gekauft hat

Grafikfehler im Inventarmenü behoben, der auftrat, wenn man im Hangar den Ausrüstungsgegenstand eines Grenadiers oder einen Granatenplatz gewählt hat

Dopplung einer Widerstandsbefehl-Karte behoben

Navigationsfehler durch leere Widerstandsbefehl-Kartenplätze behoben

Tutorial: Spieler können den Forschungsbildschirm jetzt erneut öffnen, wenn sie ihn während des Tutorials verlassen

Fehler behoben, durch den man Soldaten nach Abschluss des Einsatzes »Verloren und Verlassen« bei aktiviertem Tutorial nicht entlassen konnte

Fehler behoben, durch den der Technologiedurchbruch für konventionelle Waffen in der Waffenkammer die Anzeige »+1 Schaden« für die Claymore hervorrief

Soldaten werden jetzt mit Hintergrund in der Charaktersammlung generiert

Der Plünderer-Widerstandsbefehl gilt jetzt nur für ressourcenbasierte Einsatzort-Belohnungen

Der Standardwert für die Waffenfarbe ist jetzt 20 statt -1, um nicht passende Farbvorschauen zu verhindern

Kameraumriss und Poster-Anzeige werden beim Bildschirmwechsel aktualisiert

Fehler behoben, durch den SPARKs nach »Auserwählten-Versteck«-Einsätzen permanent beschädigt, aber dennoch verfügbar« blieben

Düsteres Ereignis Verlorene Welt« korrigiert, sodass es jetzt richtig abläuft

Anhaltendes Zusammenhalt-Leuchten nach Ausbildung einer neuen Kameradschaft behoben

Fehler behoben, durch den Fraktionssoldaten nicht angezeigt wurden, wenn man im Beförderungsbildschirm des Trainingszentrums durch die Soldaten wechselte

Hinweise auf das Widerstands-HQ aus Strategie-Benachrichtigungen entfernt

Soldaten können nun im Rahmen der Erholung von einsatzbedingten negativen Eigenschaften im FKZ keine positiven Eigenschaften mehr erwerben

Soldaten lassen bei verdeckten Aktionen nicht mehr ihre ausgerüsteten Gegenstände fallen, wenn der Spieler die Truppauswahl öffnet

Fehler behoben, durch den »Soldaten retten« Einsätze teilweise ohne Belohnung blieben, wenn sie nicht auf Anhieb abgeschlossen wurden

Die Beschreibung der Schnitter-Fähigkeit Lautloser Tod enthält neuen Text

Fehler behoben, durch den Waffen mit Mods für Soldaten bei verdeckten Aktionen mit Hinterhalt-Möglichkeit nicht auf die nächste Stufe verbessert wurden

Auf Taktik-Ebene

Der Auserwählte wird nur dann aktiviert, wenn jemand aus dem XCOM-Team entdeckt wurde

Fehler behoben, durch den der Kriegsnebel nicht erneuert wurde oder verschwand, wenn der Kodex des Spielers während eines Einsatzes einen Klon erschuf

Fehler behoben, durch den Erkennungsfelder für Fraktionssoldaten verschwanden, nachdem man unter Verborgenheit einen Spielstand geladen hatte

VIPs brechen nicht mehr aus der Verborgenheit heraus, wenn sie in Deckung gehen

Berserker-Ranger greifen nicht mehr eigene Truppmitglieder an

Visualisierung der Archon-Patrouillen-Zielführung korrigiert

Einheiten erleiden jetzt Claymore-Schaden, wenn sie sich während des taktischen Spiels auf einem zerstörbaren Untergrund befinden, unter dem eine Claymore explodiert

Wenn ADVENT-Priester innerhalb der Evakuierungszone das Standhalten auslösen, bringen sie damit nicht mehr den Einsatz zum Scheitern

Alienherrscher erhalten bei aktiviertem Beta-Angriff 1,5-fach TP

Fehler behoben, durch den Purifikatoren nicht mehr reagierten, wenn ihr per Schattenbindung geschaffener Klon zerstört wurde

Klingensturm und Bestrafung können sich nicht mehr gegen Truppmitglieder richten

Der grafische Hinweis auf feindliche Verstärkungen verschwindet nicht mehr

Auserwählte können sich nicht mehr durch Chryssalidengift in Kokons verwandeln

Von Stasis getroffene Phantome verhindern nicht mehr, dass sich schattengebundene Einheiten erholen, wenn das Phantom getötet wird

Fehlenden Flyover-Text für Schnellreflexe behoben

Gremlins decken verborgene Einheiten nur nach einem Hackversuch auf

Die Ionen-Klaue des Scharmützlers hat jetzt eine Betäubungschance von 25 Prozent

Nachtkralle erhält jetzt die Effekte ausgerüsteter Munition

Die Stärke brutaler Auserwählter senkt vorübergehend den Soldaten-Willen

Fehler behoben, durch den in einigen nicht-taktischen Bereichen kein Umgebungslicht angewendet wurde

Der Hinweis auf einen anvisierbaren Feind wird nach der Navigation im taktischen Menü korrekt aktualisiert

Fehler behoben, durch den im Tutorial keine Hilfetexte oder andere Popups erschienen

Einheiten von der Freiwilligenarmee und dem Doppelagent-Widerstandsbefehl zählen nicht mehr als Einheiten, die bei einer Kampagne verlorengehen

Verhalten des Imitationsgeräts für Purifikatoren, Priester, Phantome und schattengebundene Einheiten überarbeitet

KI-Bereichsfinder überarbeitet, um Wirkungsbereichsangriffe auf Imitationsgeräte zu ermöglichen

Fehler behoben, durch den Purifikatoren Imitationsgeräte nur ein einziges Mal angreifen konnten

Schädelstecker tötet jetzt sofort, wenn Beta-Angriff aktiv ist

Zerfetzte Rüstung erscheint nicht mehr, nachdem man einen Spielstand lädt

Fehler behoben, durch den Scharmützler einen Ort zwar mit Zorn erreichen, dort aber keinen Nahkampfangriff mehr durchführen konnten

Problem mit einer Endlos-Schleife behoben, wenn X2Action_WaitForAnotherAction nicht den vorgesehenen Ereignisauslöser erhielt

Fehler behoben, durch den Schnitter Claymores nicht direkt anvisieren konnten

Pistolen-Reichweite des Auserwählten-Jägers reduziert

Schädelstecker hindert Einheiten nicht mehr am Verbergen

Beute wird jetzt geborgen, wenn XCOM einen Einsatz per Evakuierung abbricht

Funktionsverlust behoben, der auftrat, wenn man bei einem "Rette gestrandete Widerstandsagenten"-Einsatz gleichzeitig einen Rettungskreis betrat und eine Verlorenen-Kapsel auslöste

Absturz behoben, der bei zu vielen Verlorenen gleichzeitig in einem Bildschirm auftrat

Einstiege in den Ecken von Paketen teilweise limitiert, damit Auserwählte nicht mehr feststecken, wenn sie in einer Ecke der Karte einsteigen

Zielsicherheit von zivilen Vergeltungsmilizen und Soldaten der Freiwilligenarmee leicht gesenkt

Schattengebundene Einheiten erhalten keine Fähigkeiten von Erhaltungssphären; entspricht dem, dass schattengebundene Einheiten auch nicht von Hause aus die Standhalten-Fähigkeit von Einheiten haben

Auserwählte können Spezialeinheiten, die per Doppelagent oder Freiwilligenarmee aus dem HQ kommen, nicht entführen oder abziehen

Spielabsturz behoben, der auftrat, wenn eine Einheit auf dem Weg zu einer Schädelauswerter-Aktion im taktischen Spiel den Statuseffekt »In Brand gesetzt« bekam

Effekte von Heiliger Krieger halten nicht mehr an, wenn der Priester aus dem Einsatz entfernt (evakuiert) wird

Der Zustand des Auserwählten-Sarkophags wird nach Laden eines Spielstands mit aktivem Schild korrekt dargestellt

Bluescreen-Geschosse haben keine Wirkung mehr auf Zerstörbares

Schattenbindung überarbeitet, um Parthenogenetisches Gift vom Ziel zu entfernen

Fehler behoben, der zu Spielabstürzen beim Laden eines Levels führen konnte

Spielabsturz in Zusammenhang mit GetAllViewersOfTarget behoben

Spielabsturz in Zusammenhang mit GetAllVisibleToSource behoben

Spielabsturz in Zusammenhang mit GetAllViewersOfLocation behoben

Spielabsturz beim Laden von Karten behoben

Spielabsturz in Zusammenhang mit GetWorldInfo im RenderThread behoben

FixedProtection gegen IsAudible-Abstürze von Effekten

Änderungen am Herausforderungsmodus

Neue Ereignis-Benachrichtigungen: 5 Feind-Kills, Verborgenheit verloren, Erster Soldat verletzt, Einen Sektopoden oder Torwächter besiegt, Sektopod oder Torwächter verloren und Einsatz abgeschlossen

Verbesserte Wiederholungen im Herausforderungsmodus: Schnitter-Rolle zeigen, Herausforderungspunkte-Banner überspringen, Erzählungen deaktivieren

Eigene Punkte und Gesamtspieler zum Truppauswahl-Bildschirm im Herausforderungsmodus hinzugefügt

Prozentsatz der Abschlüsse von Spielern insgesamt bei Herausforderungsereignissen ergänzt

ADVENT-Soldaten handeln jetzt, wenn ihre schattengebundenen Klone getötet werden

Feindeinheiten bewegen sich oder handeln jetzt, wenn der Spieler Schattenbindung auf eine weitere Feindeinheit in derselben Kapsel anwendet

Wiederholungen werden im Herausforderungsmodus automatisch gestartet

Fehler behoben, durch den im Herausforderungsmodus kein Fokus abgebaut wurde

Zusätzliche Punkteübersicht und Statistiken in der Bestenliste

Nachrichten zu Zielen und feindlichem Punkteverlust werden möglichst zu einer Benachrichtigung zusammengefasst

Fehler behoben, durch den Herausforderungen automatisch abgeschlossen wurden

Weitere Neuerungen

Modding - Dateien ergänzt, um die Kompatibilität des Spiels mit nicht kompilierten Inhalten zu verbessern

Die Charaktersammlung sucht jetzt in den Verzeichnissen des Basisspiels und der Erweiterung nach verfügbaren Sammlungen

Belichtung der Charaktersammlung im Versteck-Menübildschirm korrigiert

Absturz behoben, der auftrat, wenn man in der Charaktersammlung auf eine nicht mehr existente Version einer Einheit zugreifen wollte

Option hinzugefügt, um das lokale Verzeichnis der Fotokabine im Spiel zu öffnen

Der Filter für Klassenposen wird bei einem Ehrenwand-Bild übersprungen

Diverse Abstürze und andere Fehler behoben

(Quelle: 2K/ Firaxis Games)

