Wolfenstein war nicht nur für uns das Highlight der Bethesda-Konferenz auf der E3 2017, auch über Social Media schlug das Spiel laut Brandwatch-Analyse die größten Wellen für den Publisher und kam generell sehr gut an.

Wer den Vorgänger The New Order oder das Standalone-Addon The Old Blood noch nicht gespielt hat, hat jetzt eine sehr gute Gelegenheit, das zu ändern. Zur Feier der Ankündigung sind beide Spiele auf Steam um 50 Prozent reduziert:

Die beiden Teile erschienen 2014 und 2015 und sind damit auch heute noch schick anzusehen. Die Angebote laufen bis zum Montag, dem 19. Juni.

Wolfenstein 2: The New Colossus ist dafür bereits vorbestellbar (sogar mit einer dicken Collector's Edition), aber nicht günstiger zu haben: Auf Steam kostet die Fortsetzung 59,99 Euro.