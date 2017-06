Die Website Brandwatch hat eine ausführliche Analyse zur E3 2017 veröffentlicht. Konkret geht es darum, wie Social Media (Also Facebook, Twitter und co.) auf die Messe, die PKs und natürlich die gezeigten Spiele reagiert hat. Mit schicken Diagrammen werden das beliebteste Spiel, die Pressekonferenz mit der stärksten Resonanz und mehr vorgestellt.

Insgesamt erwähnten englische Seiten die E3 2,7 Millionen Mal zwischen dem 10. und dem 13. Juni 2017, also als die PKs stattfanden.

Die meistgenannte E3-Pressekonferenz

Mit gewaltigem Abstand zieht Microsoft an den anderen PKs vorbei - Grund dafür dürfte nicht zuletzt auch die Ankündigung der Xbox One X sein. Während Nintendo mit 15 Prozent auf die Konferenz bezogenen Social-Media-Erwähnungen auf Platz 2 liegt, gewinnt Microsoft mit stolzen 44 Prozent.

Ubisoft (10 Prozent), EA (10 Prozent) und Sony (11 Prozent) liegen fast gleich auf, während Bethesda mit acht Prozent und die PC Gaming Show mit nur zwei Prozent eher abgeschlagen daherkommen.

Das meistgenannte Spiel

Das Top-Spiel ist eine Überraschung: Während gefühlt Überraschungen wie Beyond Good & Evil 2 die Messe gewonnen haben, überholt hier Assassin's Creed: Origins trotz der ganzen Leaks allen anderen Spiele. Es wurde fast 80.000 Mal auf englischsprachigen Social-Media-Kanälen erwähnt.

Auch der zweite Platz kommt unerwartet, immerhin wurde bei Nintendo Treehouse lediglich ein Teaserbild mit dem Logo gezeigt: Metroid Prime 4 liegt bei über 60.000 Erwähnungen.

Danach folgen Spiderman (60.000), Anthem (50.000) und Mario + Rabbids (über 40.000) und Mario Odyssey nur knapp dahinter - für Nintendo sieht es generell gut aus.

Die Schlusslichter mit kaum Social-Media-Reaktion bilden eher unbekannte Titel wie Bravo Team und Star Child und die fragwürdige VR-Angel-Simulation Monsters of the Deep für Final Fantasy 15. The Elder Scrolls Online und The Elder Scrolls Legends haben es aber nur knapp darüber geschafft, dabei wurde für Legens auf der Bethesda-PK sogar ein Skyrim-Addon angekündigt.

Höhepunkte der PKs

Wer möchte, kann sich noch die Höhepunkte und Daten der einzelnen Konferenzen genauer ansehen, hier noch ein grober Überblick: