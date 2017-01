Wer die komplette Witcher-Saga erleben möchte, sollte sich auf Steam das Trilogy Bundle anschauen: Das gibt es aktuell mit The Witcher, The Witcher 2 und The Witcher 3 im Angebot für unter 20 Euro.

Von Elena Schulz |

The Witcher 3 gilt mit als das beste Rollenspiel der letzten Jahre - wie auch unsere Wertung von 93% für die GOTY-Edition noch einmal ausdrucksvoll belegt. Trotzdem hat CD Projekts Meisterwerk noch nicht jeder in der Redaktion hier gespielt - kein Wunder, da The Witcher 3 so groß wie großartig ist, spielt man es nicht mal eben durch und die weniger hochgepriesenen Vorgänger lässt man auch gerne mal unter den Tisch fallen - obwohl der neuste Teil sogar ihre Geschichte weitererzählt und die Entscheidungen des Spielers aufgreift.

Es wird also für manche von uns höchste Zeit die Bildungslücke zu schließen und die Abenteuer des Hexers nachzuholen. Was bietet sich da besser an, als ein unschlagbares Angebot? Auf Steam gibt es derzeit alle drei Witcher-Teile im Trilogy Bundle - für unter 20 Euro.

Für genau 19,95 Euro erhält man dort The Witcher: Enhanced Edition Director's Cut, The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition und The Witcher 3: Wild Hunt zum Schnäppchenpreis und spart ganze 66 Prozent dabei.

Hier geht's zum GameStar-Test zu The Witcher 3: Wild Hunt

Hier geht's zum Angebot auf Steam

The Witcher 3 mit allen DLCs

Das Paket ist damit ideal für Einsteiger, die die Witcher-Saga von Anfang an erleben wollen. Wer sich primär für Witcher 3 interessiert, sollte eher die GOTY-Edition ins Auge fassen. Die gibt es um 40 Prozent reduziert gerade für 29,99 Euro auf Steam - mit den DLCs Hearts of Stone und Blood and Wine. Die sind im Trilogy Bundle nämlich nicht enthalten.

Auch beim hauseigenen GOG.com sind die Witcher-Spiele reduziert, allerdings gibt es kein Bundle-Angebot wie bei Steam. DRM-frei gibt es auch hier die GOTY-Edition für 29,99 Euro, wer die Vorgänger einzeln kaufen will zahlt für The Witcher 1,39 Euro (bei Steam sogar nur 1,19 Euro) und für The Witcher 2 2,79 Euro (bei Steam 2,99 Euro). Hearts of Stone gibt es bei beiden Händlern für 5,99 Euro und Blood and Wine für 11,99 Euro.