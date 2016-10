Sony PlayStation VR

Den komfortablen Einseiten-Lesemodus gibt's exklusiv bei GameStar Plus. Jetzt holen und fair ohne Werbeunterbrechung surfen und viele Extras dazubekommen.

PlayStation VR - Lässt sich auch an Xbox One und Wii U anschließen

Überraschend kann die PlayStation VR von Sony nicht nur an der PlayStation 4 sondern auch an anderen Geräten mit HDMI-Output betrieben werden - dann allerdings nur in einem abgespeckten Cinema-Modus.

Von Tobias Ritter |