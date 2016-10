Die Kultserie Die Simpsons feiert die 600. Folge. Dazu haben sich die Macher etwas besonderes ausgedacht: Erlebt den Couch-Gag »Planet of the Couches« der Simpsons in Virtual Reality.

Von Vera Tidona |

Erlebt den Couch-Gag der Simpsons zur 600. Folge in VR.

Die erfolgreiche und langjährige Trickserie Die Simpsons hat etwas zu feiern. Zum Jubiläum der 600. Folge haben sich die Macher der gelben Familie aus Springfield für alle Fans etwas ganz besonderes einfallen lassen. Erlebt den Couch-Gag, die Planet-der-Affen-Parodie »Planet of the Couches« mit Homer und Co. als Virtual-Reality-Erfahrung auf dem Smartphone.

Erlebt den Couch-Gag in VR

Und so funktioniert es: Besitzer eines Android- oder iOS-Gerät können sich in den App-Store ihrer Wahl die Google Spotlight Stories App herunterladen. Darin findet man der besagte Couch-Gag »Planet of the Couches« der Simpsons, der die Zuschauer durch teilweise interaktive Elemente belohnt. Idealerweise erlebt man den Clip mit einer Pappbrillenhalterung für das Smartphone.

Get out your #GoogleCardboard, the 600th episode couch gag VR experience via @Google starts now! https://t.co/v80w61fzjy pic.twitter.com/ip3jLs0N8D — The Simpsons (@TheSimpsons) October 17, 2016

Homer Simpson spielt Pokémon GO

Schon früher ging die erfolgreiche US-Serie Die Simpsons mit den aktuellen Trends. So zeigt ein Clip im Sommer zur 27. Staffel, dass sich auch Homer von dem angesagten Smartphone-Spiel Pokémon GO anstecken ließ.

Jetzt hält auch der aktuelle Boom von VR Einzug mit HTC Vive, Oculus Rift oder die Veröffentlichung der PlayStation VR Einzug in die Serie. Der Trend hin zu VR wird auch von den Filmemachern als neue Möglichkeiten in Film und Fernsehen aufgegriffen. Erste Produktionen mit VR sind bereits in Arbeit.

Aktuell zeigt ProSieben die inzwischen 27. Staffel der Kultserie Die Simpsons. Dabei müssen sich Serienfans an eine neue deutsche Stimme von Homer Simpson gewöhnen. In den USA ist die 28. Staffel einschließlich der 600. Folge angelaufen, die erst nächstes Jahr ins deutsche Fernsehen kommt.