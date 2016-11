Disneys erster langer Trailer zu Die Schöne und das Biest mit Harry-Potter-Star Emma Watson setzt einen neuen Rekord auf und ist sogar beliebter als der erste Trailer zu Star Wars 7 und 50 Shades of Grey 2.

Von Vera Tidona |

Bereits der erste Teaser-Trailer zu Disneys Realverfilmung Die Schöne und das Biest mit Emma Watson (Harry Potter) als Belle bracht alle bisherigen Zugriffszahlen und setzte einen neuen Rekord auf - obwohl noch nicht viel vom Film zu sehen war.

Jetzt ist endlich der erste lange Trailer zum märchenhaften Kinofilm eingetroffen und setzt sogar einen neuen Rekord auf.

Neuer Rekord: Über 127 Millionen Abrufe

In den ersten 24 Stunden wurde das Video 127,6 Millionen Mal über sämtliche Disneys digitale Kanäle wie YouTube, Facebook und Instagram angeklickt. Allein auf YouTube wollten rund zehn Millionen User den Trailer sehen, auf Facebook waren es sogar 29 Millionen.

Erfolgreicher als Star Wars 7 und 50 Shades Of Grey 2

Damit löst der Trailer laut The Hollywood Reporter den ersten Trailer zu Fifty Shades Of Grey 2 als bisherigen Rekordhalter ab, der satte 114 Millionen Mal in den ersten 24 Stunden abgerufen wurde. Davor war der erste lange Trailer zu Star Wars: Das Erwachen der Macht mit insgesamt 112 Millionen Klicks der Spitzenreiter.

Ob sich die großen Erwartungen der Fans erfüllen werden, wird sich wohl spätestens am 16. März 2017 entscheiden, wenn Die Schöne und das Biest von Regisseur Bill Condon (Breaking Dawn, Mr. Holmes) mit Emma Watson als Belle und Dan Stevens als das Biest in den deutschen Kinos anläuft.