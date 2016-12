Die vierte Staffel der BBC-Serie Sherlock geht 2017 an den Start. Jetzt wurden erste Details zum Deutschland-Start bekannt - plus erste Bilder der neuen Folgen.

Von Vera Tidona |

Erste Termin-Infos, Bilder und Trailer zur vierten Staffel der BBC-Serie Sherlock mit Benedict Cumberbatch aks Holmes.

Die vierte Staffel der erfolgreichen BBC-Serie Sherlock mit Benedict Cumberbatch als Sherlock Holmes und Martin Freeman als Dr. Watson geht in Großbritannien gleich zu Beginn des Jahres an den Start. Nun steht auch fest, wann die drei neuen Folgen in Deutschland ausgestrahlt werden.

Neue Staffel ab Frühjahr in Deutschland

Laut dem Sender ARD wird die neue Staffel im Frühjahr 2017 an den Start gehen. Ein genauer TV-Termine steht zwar noch nicht fest, jedoch läuft es auf Ende Mai heraus, ähnlich wie die beiden Staffeln 2 und 3.

Staffel 4 mit drei neuen Folgen

In den drei neuen Folgen stehen erneut die Fälle von Sherlock Holmes (Benedict Cumberbatch) und Dr. Watson (Martin Freeman) im Mittelpunkt der Handlung. Inzwischen sind auch die Titel bekannt: The Six Thatchers, The Lying Detective und The Final Problem.

Neue und alte Gegenspieler

In den Hauptrollen gibt es auch ein Wiedersehen mit Watsons Ehefrau Mary (Amanda Abbington), Mark Gatiss als Mycroft, Louise Brealey als Molly Hooper, Rupert Graves als Inspektor Lestrade und Una Stubbs als Mrs. Hudson.

Als neuer Gegenspieler kündigt sich Culverton Smith (gespielt von Toby Jones) an. Darüber hinaus verspricht der ersten Trailer zur neuen Staffel eine Rückkehr von Erzfeind Moriarty.

BBC-Start schon im Januar

Inzwischen hat die BBC eine Reihe an neuen Bildern zur vierten Staffel veröffentlicht, hauptsächlich von der ersten Folge The Six Thatchers, die am 1. Januar 2017 auf BBC an den Start geht. An dieser Stelle sei vor möglichen Spoilern gewarnt.