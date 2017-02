Zum baldigen Kinostart von Wolverine 3 wurde jetzt ein seltsames neues Promo-Video mit Hugh Jackman veröffentlicht. Im schwarzweiß-Clip ist Logan Limo-Fahrer und jemand will ein Boot kaufen.

Von Vera Tidona |

In wenigen Wochen kommt der dritte Wolverine-Film Logan mit Hugh Jackman in die Kinos. Jetzt ist ein ziemlich seltsames schwarzweißes Promo-Video mit dem Titel Sunseeker eingetroffen.

Hugh Jackman im seltsamen schwarzweiß-Video

Darin sieht man einen ziemlich mitgenommenen Logan als Chauffeur einer Limousine, der während der Fahrt drinkt und raucht. Im Hintergrund hört man eine Stimme, die auf einem Anrufbeantworter eine seltsame Nachricht hinterlässt - anscheinend möchte er ein Boot kaufen. Schließlich ist Sunseeker eine britische Luxus-Yacht Manufaktur.

Was bedeutet Sunseeker?

Mit dem Titel Sunseeker und einem Bild aus dem Trailer hat Hugh Jackman bereits Ende des Jahres eine nicht minder mysteriöse Meldung via Twitter abgegeben. Was das alles zu bedeuten hat, wird sich wohl erst zum Kinostart von Wolverine 3 zeigen, wenn er am 2. März in die deutschen Kinos kommt.

Unter der Regie von James Mangold (Wolverine 2) spielt neben Hugh Jackman als Logan aka Wolverine, Patrick Stewart als Prof. X, Dafne Keen als X-23, Stephen Merchant als Caliban, Boyd Holbrook als Donald Pierce und Richard E. Grant als Dr. Zander Rice mit.