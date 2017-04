Im Juli geht der Serienhit Game of Thrones mit der siebten Staffel weiter. Ein Werbespot von HBO wirft jetzt einen kurzen Blick auf die neuen Kostüme der einzelnen Charaktere.

Von Vera Tidona |

Im Sommer ist es endlich soweit: Die neue siebte Staffel der Erfolgsserie Game of Thrones geht an den Start. Nun bietet der US-Sender HBO in einem kurzen Werbevideo für seine kommende TV-Saison eine kleine Kostprobe auf das Sommer-Programm des Senders, einschließlich der neuen Staffel von Game of Thrones.

Mehr zu Game of Thrones: Welche Todesszene war die beste?

In kleinen Ausschnitten zeigen sich auch John, Sansa, Cersei, Daenerys Targaryen und einige Charaktere mehr aus der Fantasy-Serie und gewähren dabei einen ersten Blick auf die neuen Kostüme: Der Winter ist da!

Game of Thrones geht im Juli weiter

Schon der erste Teaser-Trailer kündigt für Staffel 7 das Aufeinandertreffen der wichtigen Charaktere an. Doch neben den Machtkämpfen um die Herrschaft von Westeros wächst die Gefahr aus dem Norden.

Die siebte Staffel mit sieben statt wie bisher zehn Epiosden geht am 16. Juli auf dem US-Sender HBO an den Start. Hierzulande zeigt der Pay-TV-Sender Sky die neuen Folgen nur wenige Stunden später ab dem 17. Juli.

Mit der bereits angekündigten achten Staffel und nur sechs Episoden findet die Erfolgsserie Game of Thrones nächstes Jahr ihren krönenden Abschluss.