The Witcher kommt als TV-Serie auf Netflix. Maurice Weber und Marco Risch diskutieren darüber um 17:00 Uhr mit Live-Zuschauern im Chat.

Von Marco Risch |

Hexer Geralt von Riva kommt nach The Witcher 3, dem Ende seiner Spielereihe, völlig überraschend doch noch zurück - zumindest in Form einer aufwendig produzierten Serie. Netflix, die Sean Daniel Company und die polnische Special-Effects-Schmiede Platige entwickeln eine The Witcher TV-Serie.

Was wir zu erwarten haben und weshalb das sinnbildlich für eine ganze Industrie steht, können Sie live mit uns diskutieren: Unser Witcher-Spezialist Maurice Weber ist ab 17:00 Uhr gemeinsam mit Marco Risch von unserem Partnerkanal Nerdkultur live auf Sendung und beleuchtet Hintergründe und Infos.

The Witcher: Spieleentwickler sind nicht an der TV-Adaption beteiligt

Netflix' Vormarsch in der Serienlandschaft und die große Konkurrenzsituation mit den anderen Streaming-Anbietern, führte zu einem bisher besonderen Jahr 2017. Wird es vielleicht sogar das bisher beste Serienjahr überhaupt? Das und vieles mehr wollen die zwei in dem Live-Stream besprechen.

