Wie bereits angekündigt, erscheint das One-Button-Spiel Super Mario Run mit dem berühmten Klempner auch für Android-Geräte. Ein genaues Datum steht noch nicht fest, aber eine Vorregistrierung im Play Store ist ab sofort möglich.

Bisher ist Super Mario Run nur exklusiv für iOS-Geräte erhältlich. In Kürze soll das Spiel aber auch auf Android erscheinen.

Besitzer eines Android-Smartphones können sich ab sofort im Google Play Store für den Release des Nintendospiels Super Mario Run vormerken lassen. Wie auch zum Release der iOS-Version bietet der Store an, interessierte Nutzer zu benachrichtigten, sobald der Download verfügbar ist.

Bisher ist der Endlessrunner mit dem Schnurrbartträger exklusiv für Apples Smartphones und Tablets verfügbar, jedoch war bereits offiziell klar, dass das Spiel auch für Android veröffentlicht werden soll. Ein genaues Datum steht weiterhin noch nicht fest.

Mit Super Mario Run konnte Nintendo bereits innerhalb einer Woche über 50 Millionen Downloads erreichen. Es dürfte also niemanden überraschen, dass das japanische Unternehmen daher weitere Pläne für den mobilen Markt hat. Zwei bis drei Spiele wollen sie pro Jahr für Smartphones veröffentlichen. Das verriet Nintendo Präsident Tatsumi Kimishima in einem Interview mit Kyoto NP (via: Techcrunch).

Angeblich sollen für nächstes Jahr sogar Smartphone-Ableger der berühmten Konsolenmarken Animal Crossing und Fire Emblem auf dem Plan stehen, wie ältere Gerüchte besagen, auch wenn diese Pläne sich noch ändern könnten.