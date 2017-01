Das Entwicklerstudio FreeStyleGames hat das Spiel Guitar Hero Live für Activision entwickelt. Heute hat Ubisoft bekannt gegeben, dass das Studio vom französischen Publisher übernommen wurde und in Zukunft als Ubisoft Leamington auftreten wird.

Von Manuel Fritsch |

Die Entwickler von Guitar Hero Live wurden geschlossen von Ubisoft übernommen und fungieren nun als Ubisoft Leamington und sollen eng mit Reflections zusammenarbeiten.

Das Entwicklerstudio FreeStyleGames wird in Zukunft unter dem Namen Ubisoft Leamington für den französischen Publisher arbeiten. Das ehemalige Activisionstudio hat zuletzt die Spiele Guitar Hero Live und DJ Hero für die Xbox- und Playstation-Konsolen entwickelt. Ubisoft hat diese Übernahme im offiziellen Unternehmensblog bekannt gegeben.

Das Studio soll in Zukunft in enger Zusammenarbeit dem Studio Ubisoft Reflections arbeiten und bei der Entwicklung von »Triple A«-Spielen helfen.

Gleichzeitig wurde der neue Managing Director für Reflections bekannt gegeben. Richard Blenkinsop wird dabei die Rolle von Langourieux Pauline übernehmen, der innerhalb von Ubisoft eine neue Aufgabe erhalten wird. Blenkinsop ist bereits seit 2012 bei Ubisoft beschäftigt und hat dort unter anderem an The Crew und The Division mitgewirkt. Davor war dieser bei Codemasters und Activision in führenden Positionen tätig.