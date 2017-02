Den komfortablen Einseiten-Lesemodus gibt's exklusiv bei GameStar Plus. Jetzt holen und fair ohne Werbeunterbrechung surfen und viele Extras dazubekommen.

Twitch - Live-Streamingdienst will in Zukunft Spiele verkaufen

Der zum Amazon-Konzern gehörende Streamingdienst Twitch steigt in den Spieleverkauf ein. In Zukunft plant das Unternehmen, Zuschauern die Möglichkeit zum digitalen Spielekauf anbieten zu können. Ein Teil es Erlöses soll direkt an den Streamer gehen.

Von Manuel Fritsch |