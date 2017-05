#WeLoveGames, wir lieben Spiele. Das wollen wir in unserer Themenwoche vom 13. bis zum 21. Mai mit tollen Artikeln, Videos und Preisen feiern. Und ihr könnt dabei sein!

Von Elena Schulz |

Wir lieben Spiele, weil sie einzigartig sind, weil sie uns stundelang unterhalten, weil wir viele großartige Momente mit ihnen erlebt haben und so viel mit ihnen verbinden - seien es nun gewaltige Herausforderungen, die wir gemeistert haben, gemeinsame Zockabende oder das Gefühl voll und ganz in eine andere Welt eintauchen zu können.

Dieser ganz besonderen Magie wollen wir die Themenwoche #WeLoveGames widmen und unsere gemeinsame Leidenschaft einmal so richtig feiern. Vom 13. bis zum 21. Mai 2017 veröffentlichen wir täglich Artikel auf Gamestar.de, die sich mit unserer Liebe zu Spielen beschäftigen. Egal, ob es darum geht, was für uns ganz persönlich das beste Spiel aller Zeiten ist, warum wir Spiele überhaupt lieben oder was uns als Spieler miteinander verbindet.

Wie kann ich teilnehmen?

Denn wir sind natürlich nicht die einzigen Zocker hier: Ihr teilt dieses Hobby mit uns. Also seid dabei und macht mit! Alles was ihr dafür tun müsst, ist auf unsere Artikel zu antworten. Schreibt eure Antwort in die Kommentare oder teilt sie mit dem Hashtag #WeLoveGames auf Twitter.de. Teilt uns eure Story mit, was für euch Spiele und eure Liebe zu ihnen ausmacht.

Schreiben wir also über unser bestes Spiel, schreibt ihr einfach drunter oder twittert, was und warum es für euch das allerbeste Spiel der Welt ist. Die coolste Geschichte oder kreativste Antwort wird am Ende der Woche gekürt und gewinnt eine Aorus Geforce 1080Ti 11 GB Grafikkarte von GIGABYTE.