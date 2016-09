Ubisoft setzt auf mehr Qualität und Feinschliff: Die beiden erfolgreichen Marken Assassin's Creed und Far Cry könnten erst 2018 wieder neue Ableger bekommen. Ein Jahr vor deren Release sollen sie jeweils die Alpha-Phase erreicht haben.

Von Tobias Ritter |

Bei Ubisoft scheint in den letzten Monaten ein Umdenken stattgefunden zu haben: Nachdem der französische Entwickler und Publisher in der Vergangenheit fast jährlich neue Ableger seiner erfolgreichen Marken nach bewährter Ubisoft-Formel auf den Markt gebracht hat, steht nun offenbar eine Qualitätsoffensive an.

Erst vor wenigen Tagen gab etwa der Firmen-CEO Yves Guillemot bekannt, dass das neue Assassin's Creed auch erst 2018 auf den Markt kommen könne. Man wolle mit dem Spiel die gesamte Marke revolutionieren und werde es erst veröffentlichen, wenn es fertig sei.

Alpha-Phase mindestens ein Jahr vor Release

Ungewohnte Töne aus Frankreich - die nun auch von Tommy Francois aufgegriffen wurden. Der Director of IP Development bei Ubioft äußerte sich im Gespräch mit der englischsprachigen Webseite IGN ähnlich wie sein Chef - und bezog auch gleich Far Cry mit ein.

Man wolle sowohl bei Assassin's Creed als auch bei Far Cry mindestens ein Jahr vor der Veröffentlichung in die Alpha-Phase starten, so Francois. Und weiter:

Ich sage das verdammt unverblümt - ich weiß noch nicht einmal, ob ich das sagen darf. Aber das ist unser Ziel: Ein Jahr vorher eine Alpha, mehr Qualität, mehr Feinschliff.

Und dann müsse man eben in den sauren Apfel beißen und könne 2017 weder ein neues Assassin's Creed noch ein neues Far Cry auf den Markt bringen. »Scheißegal«, so die vergleichsweise direkte Ansage des Ubisoft-Marken-Strategen.

Mit Alpha-Phase meint Francois übrigens nicht etwa eine öffentliche Demo, wie sie sein Arbeitgeber erst kürzlich bei For Honor abgehalten hat. Vielmehr steht der Begriff für einen internen Zustand des Spiels, bei dem alle grundlegenden Systeme funktionieren und noch Zeit für Feinschliff und Innovationen bleibt.

Wir brauchen so eine Alpha jeweils so früh wie möglich - je mehr Zeit wir dafür haben, desto mehr Feinschliff werden wir haben. Und desto mehr Zeit für Änderungen, Verfeinerungen und das Austauschen von Systemen bleibt. Man kann nicht einfach Abkürzungen nehmen.

2016 doch ein »neues« Assassin's Creed

Der letzte vollwertige Ableger von Assassin's Creed kam im Oktober 2015 mit Assassin's Creed Syndicate in den Handel. Allerdings bleibt auch das Jahr 2016 nicht gänzlich ohne Assassin's-Creed-Release: Im November erscheint die Assassin's Creed: The Ezio Collection für die PlayStation 4 und die Xbox One - mit verbesserter Grafik, aber ohne Multiplayer.

Und dann ist für Ende des Jahres ja auch noch der Kinostart der Verfilmung von Assassin's Creed geplant.

Malen nach Zahlen: Die (bisherige) Ubisoft-Formel