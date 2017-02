Tüftelt Ubisoft Paris an Assassin's Creed VR? Das legt zumindest ein Posting eines UI-Designers nahe. Wir haken nach.

Von Dimitry Halley |

Assassin's Creed VR: Was steckt hinter den ominösen Screenshots?

Einmal durch Ezios Augen von der Spitze eines riesigen Turms über Rom blicken und sich dann halsbrecherisch in die Tiefe stürzen? Das wär doch mal was! Und bleibt wohl vorerst leider nicht mehr als Zukunftsmusik, denn was bisher über Assassin's Creed VR bekannt ist, klingt nach einem Escape-Room-Spiel der Marke The Room. Mit »Eagle Vision«.

Aber bevor wir jetzt wild über mögliches Gameplay spekulieren, hier die bisherigen »Infos«: Matt Stenquist, ein vermeintlicher UI-Designer (und Profi-Snowboarder) veröffentlicht in seinem Portfolio-Blog Screenshots eines internen Ubisoft-Projekts, an dem er nach eigenen Angaben mitgearbeitet hat. Der Titel: Assassin's Creed (VR). Auf den vier Shots sind lediglich Menü-Aufnahmen und Icons zu sehen, bei denen es sich um Mock-Ups für einen internen Projekt-Pitch handeln könnte.

Alle Screenshots zu Assassin's Creed VR in der Übersicht.

Eklusiv für HTC Vive und Oculus?

In den Beschreibungstexten verrät er mehr Details über das Projekt: Es handle sich um ein Escape-Room-Spiel, das in der Unreal Engine 4 für HTC Vive und Oculus entwickelt werden soll. Außerdem sei ein Multiplayer fest eingeplant - die passenden Emoticons, um mit den Kollegen zu kommunizieren, findet man ebenfalls auf den Screenshots.

Wir haben bei Ubisoft nachgehakt und eine knappe Antwort bekommen: Ubisoft kommentiere weder Gerüchte, noch Spekulationen. Damit dementiert der Publisher indirekt eine Verbindung zur Assassin's Creed VR Experience, die im Rahmen der PR-Kampagne zum Film gestartet ist. Unserer Einschätzung nach wäre es ebenfalls sehr verfrüht, hier von einem faktisch erscheinenden Spiel zu sprechen.

Aber trotzdem: Dass Ubisoft in Richtung VR durchaus Geld für Experimente in die Hand nimmt, haben bereits Eagle Flight und Werewolves Within gezeigt. Wer hoffen will, darf also gerne hoffen.