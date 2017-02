Für Pokémon GO kommen neue Pokémon und damit auch ein steigender Bedarf an Stauraum. Damit wie die virtuellen Biester besser bunkern können, gibt’s bald eine Rabattaktion auf Aufbewahrungsplätze.

Von Jürgen Stöffel |

Pokémon GO bietet bald mehr Stauraum zum halben Preis.

Die zweite Generation von Pokémon bricht bald über die AR-App Pokémon Go herein und wer die 80 neuen Biester fangen will, benötigt erst einmal eine Menge Platz in seiner Pokémon-Aufbewahrung. Wäre ja auch schade, wenn man ein seltenes Viech fängt, nur um festzustellen, dass kein Platz mehr ist.

Stauraum zum halben Preis

Neue Pokémon-Aufbewahrungsplätze müssen wir mit Echtgeld oder mühsam verdienten Münzen im Spiel kaufen. Doch zum Glück für alle Sparfüchse gibt es bald eine ordentliche Rabattaktion auf weitere Pokémon-Aufbewahrungsplätze. Vom 16. bis zum 28 Februar kosten die Aufbewahrungsplätze laut unserer Partnerseite Mein-MMO.de nur die Hälfte: Also nur 100 Münzen statt 200.

Die Aktion beginnt in Europa gegen 22:00 Uhr unserer Zeit. Ebenfalls cool: Lockmodule halten bis zum Wochenende sehr viel länger. Optimal, um gleich einen großen Schwung neuer Pokémon zu fangen.