Auch in diesem Jahr veranstaltet der Entwickler Blizzard Entertainment wieder seine Hausmesse - die BlizzCon. Dazu gibt es jetzt die ersten konkreten Details.

Wie das Studio offiziell bekannt gegeben hat, findet die diesjährige BlizzCon am 3. und 4. November 2017 statt. Austragungsort ist wie gewohnt das Convention Center im kalifornischen Anaheim. Unter anderem finden vor Ort diverse Veranstaltungen statt, es wird neue Details zu Blizzard-Spielen geben und vielleicht auch die ein oder andere Neuankündigung.

Ticketvorverkauf, Preis und mehr

Der Vorverkauf der Tickets für die BlizzCon findet sowohl am 6. (4:00 Uhr MEZ) als auch am 8. April 2017 (19:00 Uhr MEZ) statt. Der Preis pro Ticket liegt wie schon im vergangenen Jahr bei 199 Dollar, was umgerechnet zirka 187 Euro entspricht. Käufer des virtuellen Tickets haben übrigens einmal mehr die Möglichkeit, einen besonderen BlizzCon-Goodie-Bag zu erwerben.

Außerdem bietet Blizzard Entertainment auch wieder die virtuellen Tickets für all diejenigen Fans an, die nicht nach Anaheim kommen können. Auf diese Weise können sie die gesamte Veranstaltung via Live-Stream am heimischen Bildschirm verfolgen. Weitere Details diesbezüglich wird der Entwickler in naher Zukunft bekannt geben.

