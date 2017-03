Pärchen-Gaming :

Hilfe, mein Partner ist ein Nicht-Spieler! Aber deshalb die Freizeit getrennt verbringen? Nein: Diese 20 Spiele helfen, wenn die bessere Hälfte eigentlich nicht zockt.

Von Philipp Elsner |

Wenn Sie diesen Artikel lesen, begeistern Sie sich ziemlich wahrscheinlich für Spiele. Aber wie sieht es denn mit Ihrem Partner aus? Falls die Freundin oder der Freund sich nicht für Spiele interessiert, kann die gemeinsame Freizeitgestaltung ganz schön schwierig werden. Immerhin möchte man ja Zeit mit seiner besseren Hälfte verbringen - also was tun, um den Partner mit einzubeziehen?

Glücklicherweise gibt es sehr viele Spiele, die in Gesellschaft gleich viel mehr Spaß machen. Dabei muss es nicht immer Koop sein: Gemeinsam Rätsel zu lösen oder eine tolle Story zu erleben, macht auch als Zuschauer Spaß. Wenn der Partner die ersten Schritte in der virtuellen Welt gemacht hat, fällt es auch gleich viel leichter, selbst zur Maus oder zum Gamepad zu greifen und mitzumischen.

Besonders gut für Anfänger sind langsame und friedliche Spiele geeignet - lassen Sie Komplexitätsmonster oder Reflex-Shooter lieber aus, die schrecken ab. Für eine gute Zeit zu zweit taugen nämlich viel mehr Humor, Spannung und gute Geschichten. Wir zeigen deshalb 20 Spiele, mit denen man den nicht-spielenden Lieblingsmensch garantiert vor den Bildschirm lockt, anstatt ihn beim Zocken links liegen zu lassen. Das gilt übrigens nicht nur für den Partner, sondern für alle Spielemuffel in der nahen und entfernten Verwandtschaft!

Firewatch

Die wunderschöne, atmosphärische Spielwelt und die spannende Story von Firewatch machen gemeinsam sogar noch mehr Spaß, als alleine. Zusammen erkundet man die Landschaft, lauscht den genialen Dialogen und diskutiert über mögliche Antworten. Dabei spielt es kaum eine Rolle, wer die Steuerung übernimmt, denn spielerische Herausforderung sucht man hier ohnehin vergebens. Dafür erlebt man zusammen eine tolle Geschichte vor malerischer Kulisse - beides sorgt für viel Gesprächsstoff, sogar außerhalb des Spiels. Wie bei einer guten TV-Serie.

Limbo & Inside

Die beiden gruseligen Jump&Runs von Playdead sind nicht nur echte Hits, sondern eignen sich super für einen langen Pärchen-Abend. Beide bieten eine schaurig-schöne Spielwelt mit einer ganz besonderen Atmosphäre und tödlichen Rätseln, führen aber auch Einsteiger erst einmal behutsam an das Spielprinzip heran. Sowohl bei Limbo als auch bei Inside ist neben Timing auch viel Köpfchen gefragt. So bleibt der Spieler am Gamepad gefordert und der Partner tüftelt die Rätsel aus - Teamwork in Perfektion!

The Vanishing of Ethan Carter

Grafisch haut uns The Vanishing of Ethan Carter schon mal ziemlich vom Hocker. Aber auch die spannende und vielschichtige Story motivieren zum Spielen und sorgen für viel Gesprächsstoff. Gemeinsam diese unglaublich stimmige Welt und ihre Charaktere kennenzulernen und die intuitiven Rätsel zu lösen, unterhält weitaus mehr, als so manche Mystery-Serie. Und da es weder Kämpfe noch echten Horror gibt, können auch weniger schreckresistente Naturen beruhigt mitknobeln.

Everybody's Gone to the Rapture

Ein Spaziergang ans Ende der Welt macht mehr Spaß, wenn man nicht alleine ist! In Everybody's Gone to the Rapture erkunden wir völlig frei die postapokalyptische Stadt Shropshire und erfahren mehr über die Hintergründe des mysteriösen Vorfalls, der die Stadt ins Unglück gestürzt hat. Dabei bleibt nicht nur sehr viel Bewegungs- sondern auch Interpretationsspielraum - ideale Voraussetzungen, um zusammen über die weitere Erkundungsroute und das Schicksal der Menschen des Ortes zu philosophieren.