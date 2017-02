Große Liebe Echtzeit-Strategie :

Wir erinnern uns an prägende Erlebnisse mit dem bekanntlich besten Genre von allen: Der Echtzeitstrategie.

Von Maurice Weber |

Alte Liebe rostet nicht - selbst wenn die Echtzeitstrategie schon bessere Tage gesehen hat, wir können noch heute wonnevoll in Erinnerungen an die gute alte Zeit schwelgen. Damals, als Age of Empires und Warcraft und Command & Conquer noch zu den Titanen der Videospielindustrie gehörten.

Ach, und was haben wir in diesen Zeiten alles erlebt! Sechs GameStar-Redakteure blicken zurück auf ihre schönsten Momente mit ihren liebsten Echtzeitstrategiespielen.

Rückkehr der Echtzeitstrategie: Alle Artikel und Videos unserer Themenwoche

Markus: Age of Uni

Markus Schwerdtel

@kargbier

Ah, du schöne Studentenzeit! Während ich mir Ende der 90er-Jahre vormittags Wirtschaftspädagogik-Lehrstoff in den Kopf gebimst habe, war am Nachmittag Arbeit angesagt - schließlich musste ich mir das (nie abgeschlossene) Studium ja irgendwie finanzieren. Also habe ich im Benutzerservice der LMU München gearbeitet, wo wir uns um die Hard- und Software der Uni-Lehrstühle gekümmert haben.



Wir, das waren meine Kollegen und ich, allesamt begeisterte Computerspieler. Regelmäßig gab es deshalb abends im für damalige Verhältnisse pfeilschnellen Uni-LAN harte Echtzeit-Schlachten. Bevorzugt mit Age of Empires 2, denn unser Chef (Hallo, Oskar!) war studierter Historiker und liebte es, uns während der Gefechte über geschichtliche Ungenauigkeiten und Fehler des Spiels zu belehren. Verloren hat er natürlich trotzdem. Das waren legendäre Abende, bei denen natürlich auch lustig gefeiert wurde (»Hände von der Maus, Bierpause!«). Sowas kennen die Online-Strategen heutzutage ja gar nicht mehr.

Zurecht unsterblich: Warum Age of Empires 2 bis heute neue Erweiterungen kriegt