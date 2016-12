Ark: Survival Evolved

In einem Interview mit den Kollegen von 4Players hat Kayd Hendricks (Senior Gameplay und Technical Designer) von Studio Wildcard ein paar Neuigkeiten zum Entwicklungsstand von Ark: Survival Evolved bekannt gegeben. Das angekündigte Tek-Tier-Update wird nicht mehr dieses Jahr und auch nicht im Januar 2017 erscheinen. »Das wäre zu schön, um wahr zu sein«, wird Hendricks zitiert.

Mit der Einführung des »Tek Tier« soll Ark: Survival Evolved um einige futuristische Elemente erweitert werden. Dazu zählen unter anderem Dinosaurier mit Laserkanonen, eine Unterwasserbasis und einiges mehr.

Mehr zum Spiel: Virtuelle Dinos: Entwickler arbeiten an einem eigenen Jurassic-Park-VR

Zu Veröffentlichung von neuen Inhalten auf PC und Konsolen und der angestrebten Inhaltsgleichheit beider Plattformen befragt, sagte Hendricks:

Es hat sich herausgestellt, dass durch Zertifizierungsprobleme, Qualitätssicherung, Bearbeitungszeiten etc., es nahezu unmöglich ist, die Xbox-One-Version auf dem gleichen Niveau [Stichwort: Parität] wie die PC-Version zu halten. Wir sind derzeit auf dem Weg zur Version 1.0 auf PC und es werden größere Patches in größeren Abständen kommen, denke ich. Aus diesem Grund wird es wahrscheinlich der Fall sein, dass alle wichtigen und großen Inhaltsveröffentlichungen gleichzeitig auf den Plattformen durchgeführt werden können, während kleinere Patches und Fixes zunächst auf PC erscheinen und getestet werden, und dann zusammen mit der nächsten großen Aktualisierung auf den Konsolen erscheinen werden, sofern es nicht etwas Kritisches [oder 'Game-Breaking'] ist, was ein Hotfix erfordert.