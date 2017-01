Die Entwickler von Wildcard haben Wort gehalten und jetzt das riesige Update 254 für Ark: Survival Evolved veröffentlicht.

Zu den Highlights des Updates gehört mit Sicherheit die erste Phase des sogenannte Tek-Tiers. Sie umfasst beispielsweise Tier-Rüstungssets, die Spielern übermenschliche Kräfte verleihen. Mithilfe der Tek Vision ist es zum Beispiel möglich, andere Nutzer, Feinde und Kreaturen in der Welt zu identifizieren sowie in der Dunkelheit zu sehen. Dank den Tek Pants können Spieler zudem sehr schnell rennen und erhalten einen Jet-Pack.

Des Weiteren gibt es neue Items, neue Waffen, vier neue Dinosaurier und Schafe, die Spieler schon aus einem vorherigen Update kennen. Außerdem sind ab sofort auch Lanzen-Turniere auf dem Rücken von Dinos möglich. Die vollständigen Patch-Notes finden Sie unterhalb dieser Meldung.

Oberhalb gibt es den neuesten Trailer von Ark: Survival Evolved zu sehen, der Ihnen anhand von Gameplay-Szenen die wichtigsten Änderungen des Updates 254 etwas genauer vorstellt. Außerdem haben wir unsere Online-Galerie mit einigen neuen Screenshots bestückt.

Alliance-Chat channel! (open with 'Home' or cycle thru all chat modes with Tab)

New Item: Lance (for jousting of course!), and you can now also use a Shield when Weapon-Riding (provided you are using an appropriate Weapon).

Tek Tier Phase 1: Tek Engram system, Element Resource system, Tek Replicator, Tek Rifle, Tek Helmet, Tek Visor, Tek Jetpack, Tek Boots, Tek Gloves, Tek Rex Saddle, Tek Transmitter, and more.

Admin Command Logs & Chat Logs file-output options. Run with:

New Admin Cheats:

Various changes

Troodon Scout now has an option to look for Corpses & Caches

Tamed Dinos now have an option to disable their resource-harvesting

Holding Left or Right when dismounting a Dino will now dismount you in that direction

Significantly increased Scorched Earth Loot Drop Quality

Added 5 more Player and Dino levels

Fixed Allosaurus spawning inside bases

Fixed issue with being able to clip through World Geometry

Fixed Supply Crates respawn logic (would previously have stopped some cave crate spawns)

~16 more Explorer Notes

Soups/Beers can no longer be eaten by Dinos

SteamOS version works properly again, and memory savings on Linux & Mac

Audio system is now fully streamed. Hundreds of MB saved, slight potential perf loss. If you want to use the old system (memory-intensive), launch with -oldaudio