Anderthalb Jahre nach Release ist ARK: Survival Evolved so beliebt wie nie zuvor. Vor wenigen Tagen wurden erstmals über 100.000 Spieler gleichzeitig über Steam gezählt, dazu kommen die Zahlen der Konsolen-Spieler. Auch die Survival-Konkurrenten legen zu.

Von Tim Pulsmeier |

ARK: Survival Evolved legt zu: Das Dino-Survival wurde in der letzten Woche so viel und aktiv gespielt wie noch nie zuvor. Nachdem bereits am Samstag ein neuer Spielerrekord auf Steam festgestellt worden war, brach das Spiel von Studio Wildcard am Sonntag die Marke von 100.000 Spielern, die gleichzeitig online sind.

Einer der Gründe dafür dürfte die Aufmerksamkeit über das bislang größte Update, das Tek-Update für ARK: Surival Evolved sein.

Gewaltiges Wachstum an allen Fronten

Und das ist noch nicht alles: Zusätzlich zu diesem Rekordwert kommen die Spieler auf der Xbox und der erst kürzlich veröffentlichten PS4-Version hinzu. Alles in allem kommt ARK: Survival Evolved damit auf über 215.000 Spieler gleichzeitig. Damit liegt ARK nicht nur in seinem Genre auf Platz 1, sondern stellte phasenweise auch Dauerbrenner wie GTA 5 und Team Fortress 2 in seinen Schatten.

Derweil geht die Arbeit am Spiel weiter, schließlich befindet sich ARK noch immer im Early Access. Zuletzt gab es Berichte über einen neuen Spielmodus, in dem bis zu 140 Überlebende auf einer Karte ums Überleben kämpfen und dabei keine Dinosaurier zähmen können. Mit ARK Park befindet sich zudem ein VR-Ableger in der Entwicklung.

Survival-Konkurrenz im Aufschwung

Doch auch hinter ARK legen die Genre-Genossen zu: Am Samstag erreichte auch Rust einen neuen Höchstwert an Spielern und hält sich damit weiterhin wacker in den Top-10-Spielen auf Steam. Und auch das Ende Januar veröffentlichte Conan Exiles drängt sich in den Kreis der beliebten Survival-Spiele. Somit mischen drei Open-World-Survival-Games, die noch in der Entwicklung sind, bei den Top-Spielen auf dem PC mit.