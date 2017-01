Story, Tiere, Farming - Wie geht es mit Astroneer in diesem Jahr weiter? Der Early-Access-Hit soll um viele neue Inhalte, Funktionen und Features erweitert werden, darunter sogar Story-Elemente. Hier ist der Überblick.

Von Michael Herold |

Schon die Early-Access-Version von Astroneer kann man online im Koop spielen. Für 2017 stehen trotzdem viele Neuerungen an. Unter anderem soll das Spiel Story-Elemente, mehr Survival-Optionen, Tiere und mehr Abwechslunge bei den Planeten bieten.

Die Early-Access-Version des Weltraum-Erkundungsspiels Astroneer ist Ende 2016 auf Steam erschienen und erfreut sich dort großer Beliebtheit. Für viele Spieler ist Astroneer schon jetzt eine gute Alterantive zu No Man's Sky. Dabei haben die Entwickler von System Era Softworks noch etliche Verbesserungspläne für ihr Spiel, bevor es im Laufe des Jahres 2017 fertiggestellt werden soll.

Um die laufende Spielentwicklung möglichst transparent zu gestalten, haben die Entwickler einen Blogpost mit dem Titel »Road Map« veröffentlicht. Darin und in einem verlinkten Trello-Board verraten sie, an welchen Baustellen des Spiels sie in den nächsten Monaten noch arbeiten möchten. Unter anderem werden KI-Lebensformen, ein erweiterter Multiplayer und komplexe Bedrohungen, zum Beispiel durch aggressive Fauna oder mehr Wetterbedingungen, erwähnt.

Erst Stabilität, dann neue Features

Grob zusammengefasst wollen die Entwickler drei Schritte gehen. Zunächst wollen sie Bugs und Fehler im Spiel beheben und für eine bessere Performance sorgen. Als nächstes wollen sie bestehende Spielelemente verbessern und ausbauen. Und als letzter Schritt sollen neue Spielelemente eingeführt werden.

Dementsprechend stehen ganz oben auf der Prioritätsliste Punkte wie:

Engine- und Plattform-Stabilität

Bug fixing

Ausbau der Überlebens-Mechaniken

Ausbau der Erkundungs-Motivation

Den Low-Poly-Grafikstil weiter definieren

Ein intelligentes und sauberes UI-Design

Creative Tools

Öffentlicher Multiplayer

Verbessertes Rover- und Kran-Gameplay

Tiere, Story und komplexe Bedrohungen

Außerdem werden etliche Punkte genannt, denen die Entwickler zunächst zwar noch keine hohe Priorität zuordnen, die sie aber in Zukunft gerne angehen würden. Dazu gehören unter anderem:

KI Lebensformen

Tier-»Packs«

Online-Handel zwischen Spielern

Spielergetriebene Wirtschaft

Komplexe Bedrohungen durch das Wettersystem, aggressive Fauna, andere Untergründe wie Wasser oder »Soft Terrain« und planetare Eigenschaften (heiß, kalt, radioaktiv, etc.)

Anpassbare Anzüge, Symbole, Basen-Module und Emojis

Steam Workshop Support (Mods und UGC)

Farming

Hunger-basiertes Gameplay

Ein Kreativ-Modus

Manuelle Flug-Steuerung

mehr Raumfahrzeuge

Mehr Story und Kontext für die Welt von Astroneer

Seltene oder Level-Design-orientierte Entdeckungen

Verbundene Basen-Elemente

Automatische Modulfunktionen

Loot

Controller-, Maus- und Keyboard-Optionen

Save Game Management

Multiplayer Session und Server Management

Große Pläne für die No-Man's-Sky-Alternative

Das Team hat sich für 2017 also viel vorgenommen. Während einige Updates nur Gameplay-Mechaniken verbessern und erweitern werden, werden andere sicherlich für große Änderungen sorgen. So könnten Story-Elemente für mehr Erkundungsmotivation sorgen, während das Hinzufügen von Hunger neben dem Sauerstoffvorrat noch eine weitere überlebenswichtige Ressource einführt.

Mehr Bauelemente, ob nun für die Basis, die Fahrzeuge oder die Raumschiffe, werden sicher vielen Fans gefallen. Aber auch die Vielfalt bei den zufällig erstellten Planten könnte durch die Erweiterung um Wasser, Strahlung oder andere Zustände spannend werden.

Wie genau die Spieler-getriebene Wirtschaft funktionieren soll, lassen die Entwickler zwar noch offen. Aber auch dieser Punkt könnte im Multiplayer sehr spannend werden und für Langzeitmotivation sorgen.