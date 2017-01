Das Update 0.2.10119.0 für Astroneer bietet unter anderem eine Cross-Play-Funktion zwischen Windows 10 und Xbox One.

Ab sofort können Besitzer der Windows-10-Version von Astroneer mit Besitzern der Xbox-One-Version spielen. Wer wissen will, wie Steam spieler zusammen spielen, erfährt es hier im Multiplayer-Guide zu Astroneer.

Möglich macht das der neue Patch 0.2.10119.0, den der Entwickler System Era Softworks jetzt veröffentlicht hat. Neben der Cross-Play-Funktion gibt es einige Bugfixes sowie diverse Überraschungen, die es seitens der Spieler zu entdecken gilt. Die vollständigen Patch-Notes finden Sie unterhalb dieser Meldung.

Die Entwickler arbeiten zudem derzeit an einem weiteren Update, um vor allem die aktuellen Performance-Probleme in den Griff zu kriegen. Wann genau mit dem Release zu rechnen ist, steht bisher allerdings noch nicht fest.

Mehr zum Spiel: Wie geht es mit Astroneer 2017 weiter?

Cross-play multiplayer between Xbox One and Windows 10 Store PC versions now works!

Fix up the way that objects with research items get dug up. You can now kill hazards without uncovering their buried research item.

Make spikers destroy after a bit when you dig them up.

Spikers can be jumped on without hurting you, like that jellyfish scene from Finding Nemo.

Improve the distance at which objects have physics, allowing (for example) zebra balls to roll further from player

Fix the disappearance of vehicles and items, particularly when frame rates are low.