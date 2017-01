Battlefield 1 wird 2017 um jede Menge neue Inhalte erweitert. Wir haben alle Details zu DLCs, Maps, Spielmodi und mehr.

Von Johannes Rohe |

In Battlefield 1 geht 2017 so richtig die Post ab.

Mit dem Release von Battlefield 1 im Oktober 2016 hat die Schlacht gerade erst begonnen. Wir wagen einen Ausblick darauf, was uns im Multiplayer-Shooter von Dice im Jahr 2017 alles erwartet.

Klare Anhaltspunkte dafür, um welche neuen Inhalte der Shooter in 2017 erweitert wird, finden wir anhand des Season Passes. Der Premium Pass für Battlefield 1 umfasst vier kostenpflichtige DLCs.

BF 1: Release und Inhalt des Franzosen-DLCs

Releasedatum und Inhalt der ersten Erweiterung namens »They Shall not Pass« ist bereits bekannt. Mit dem DLC, der im März 2017 erscheinen wird, hält die französische Armee Einzug in Battlefield 1. In einem Blogpost haben die Entwickler zudem Details und erste Bilder zu den Schauplätzen der (voraussichtlich) vier neuen Maps verraten.

Ein Schwerpunkt des Franzosen-DLCs scheint auf der Schlacht um Verdun zu liegen. Mehrere Artworks zeigen die völlig verheerte Landschaft rund um die französischen Befestigungen. Mindestens eine Map führt uns scheinbar ins Innere des Fort Vaux, wo sich Deutsche und Franzosen erbitterte Kämpfe in dunklen, engen Tunneln lieferten. Hat da jemand Metro oder Operation Spind gesagt?

Ein weiteres Artwork zeigt aber auch die Schlacht von Soisson mit ihren massierten französischen Panzerangriffen. Kampfhandlungen sollen laut Entwicklerblog in einem »neuen Satz von Karten« behandelt werden. Das könnte auf eine neue Operation hindeuten.

BF 1: Wann erscheinen die DLCs?

Über die restlichen drei DLCs ist bislang weit weniger bekannt. Wir wissen aber, dass vermutlich die zweite Erweiterung die Ostfront als neuen Kriegsschauplatz einführen wird - und natürlich wird dort auch die russische Armee kämpfen.

Einen konkreten Releasetermin kennen wir noch nicht. Wenn wir allerdings davon ausgehen, dass EA die Veröffentlichung der Addons gleichmäßig über das Jahr verteilen will, lässt sich spekulieren, dass der zweite DLC im Juni, der dritte im September und der vierte im Dezember erscheint. Dafür gibt es aber keinen Beleg.

Sicher ist hingegen, dass Battlefield 1 durch die DLCs um 16 neue Karten und 20 Waffen erweitert wird. Außerdem sollen neue Eliteklassen, Fahrzeuge, Operationen und Spielmodi für Abwechslung sorgen. Als wahrscheinlich schätzen wir etwa den Release eines Dogfight-Modus ausschließlich für Flugzeuge ein. So einen Modus hat es unter dem Namen Luftüberlegenheit schließlich auch in Battlefield 3 und 4 gegeben.

Bislang gibt es keine Informationen darüber, ob Dice neben den kostenpflichtigen DLCs noch weitere kostenlose Inhalte veröffentlichen will, wie sie es mit der Map Giant's Shadow getan haben.