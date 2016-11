Der Battlefield Tracker zeigt alle Stats und Bestenlisten für Battlefield 1 viel detaillierter als die Companion App. K/D, Score pro Minute, beste Waffe, bester Panzer, ... hier erfahren Sie alles über Ihren Spielstil.

Von Johannes Rohe |

Der Battlefield Tracker schlüsselt Ihre Statistiken bis ins Detail auf.

Zum Thema Battlefield 1 ab 19,98 € bei Amazon.de Battlefield 1 für 51,99 € bei GamesPlanet.com Sie wollen vor Ihren Freunden mal so richtig mit ihrem Skill in Battlefield 1 angeben? Dann sollten Sie der Website battlefieldtracker.com einen Besuch abstatten. Der Stat-Tracker gibt Auskunft über alle Ihre Statistiken in BF1 und ist dabei wesentlich detaillierter als die offizielle Battlefield Companion App.

Von der Kill-Death-Ratio über die Siegquote bis zu Ihrer höchsten Kill- und Nemesis-Streak wird Ihr Spiel bis ins kleinste Detail aufgeschlüsselt. Praktische Grafiken zeigen auf einen Blick, ob Sie sich in den vergangenen Partien verbessert oder verschlechtert haben. Tipps mit denen Sie besser in Battlefield 1 werden finden Sie in den Guides von Fabian Siegismund zum Medic, Assault, Support, Scout, den Tanks und den Flugzeugen.

Der Spielervergleich ermöglicht hemmungsloses Angeben. Wer hat den längsten ... Killstreak?

Globale und lokale Rankings informieren Sie darüber, wie gut Sie im Vergleich zu anderen Spielern abschneiden. Und wenn Sie den Battletag Ihrer Freunde kennen, können Sie deren Statistiken direkt mit Ihren vergleichen.

Dank Stats die beste Waffe finden

Der Blick auf die Statistiken taugt aber für mehr als bloßes Angeben. Sie können Ihre Statistiken für einzelne Fahrzeuge und Waffengattungen einsehen. Wenn Sie also wissen wollen, mit welcher Tank-Klasse Sie am effektivsten kämpfen oder welches SMG Ihnen besonders gut liegt, gibt der Battlefield Tracker die Antwort. So finden Sie Ihre persönliche beste Waffe.

Kurz nach dem Release war der Light Tank für die meisten Fahrzeug-Kills verantwortlich. Doch schon bald wurde er vom schweren A7V abgelöst.

Andererseits bekommen Sie auch Einsicht in die globalen Waffenstatistiken. Wenn eine Waffe besonders oft genutzt wird, die Sie bislang ignoriert haben, sollten Sie der Knarre eine Chance geben, denn Sie ist scheinbar ziemlich effektiv.

Im Tracker-Network finden Sie übrigens auch Statistiken zu Overwatch, Halo 5, Destiny, The Division, Rocket League und Call of Duty.