Battlefield 1 - US-Armee und Springfield-Gewehr ab jetzt in »Back to Basics«

Der Spielmodus »Back to Basics« in Battlefield 1 wurde um zwei neue Karten erweitert: Wald von Argonnen und Krieg im Ballsaal, erstmals tritt die US-Armee mit dem unmodifierten Gewehr M1903 Springfield an.

Von Stefan Köhler |