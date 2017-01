Battlefield 1 - Frankreich-DLC »They Shall not Pass« im ersten Teaser-Trailer

Freitag, 20. Januar 2017 um 18:21

Einen ersten Vorgeschmack auf den Frankreich-DLC »They Shall Not Pass« für Battlefield 1 gibt der erste In-Engine-Teaser. Der Clip zeigt ein Flammenmeer, und die Nationflagge Frankreichs für alle, die noch nicht wissen, worum es in der ersten Erweiterung geht.

Außerdem zu sehen ist ein französischer Soldat in schwerer Ausrüstung mit Brustschutz, vermutlich die neue Eliteklasse mit Nahkampffokus. Hinter dem Soldaten rollt ein immenser Panzer, bei dem es sich nur um den 1917 konzipierten Durchbruchpanzer Char 2C handeln kann. Dieser riesige Stahlkoloss könnte als Behemoth auf das Schlachtfeld rollen, auch wenn er im tatsächlichen Krieg niemals eingesetzt wurde.

Battlefields erste Erweiterung They Shall Not Pass erscheint im März 2017 für alle PC, Xbox One und PS4. Besitzer des Season Pass erhalten zwei Wochen früheren Zugang. Danach folgt die Ostfront mit Russland als neue Fraktion, die Inhalte der danach folgenden DLCs sind noch nicht bekannt.